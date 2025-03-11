Миллиардер Марк Цукерберг победил чемпиона по единоборствам из Австралии

Миллиардер Марк Цукерберг обыграл бойца ММА Алекса Волкановски в Лас-Вегасе

Миллиардер Марк Цукерберг провел выходные в Лас-Вегасе и победил чемпиона по смешанным единоборствам (MMA) во время игры в покер. Об этом сообщает Mint.

Глава компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг отправился в Лас-Вегас вместе с женой Присциллой Чан. Там он посетил матч MMA, а также поучаствовал в игре в покер.

Он опубликовал в соцсети несколько снимков с женой и бойцом UFC Алексом Перейрой, а также видео игры в покер. На нем видно, что Цукерберг обыграл в покер чемпиона ММА из Австралии Алекса Волкановски.

«Приятно было провести вечер с друзьями и некоторыми из моих любимых бойцов. Не могу дождаться матча-реванша (sic)», — подписал публикацию Цукерберг.

Ранее уфолог Кристофер Ли заявил, что Цукерберг нашел инопланетян, но скрывает их от человечества. По его мнению, это связано с тем, что он финансирует один из проектов SETI — научной программы, занимающейся поиском внеземных цивилизаций.