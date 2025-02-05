Цукерберга уличили в попытке скрыть инопланетян от человечества

Уфолог Кристофер Ли: Цукерберг нашел инопланетян, но скрывает их от человечества

Британский уфолог Марк Кристофер Ли утверждает, что инопланетяне уже найдены, но их скрывают от человечества. Об этом сообщает издание Daily Star.

Одним из виновников того, что информацию об инопланетянах пытаются скрыть, Ли считает миллиардера Марка Цукерберга. Это связано с тем, что он финансирует один из проектов SETI — научной программы, занимающейся поиском внеземных цивилизаций.

Два года назад специалисты SETI записали подозрительный сигнал, который мог иметь искусственное происхождение. Позднее объявили, что сигнал был передачей околоземного спутника, запущенного с Земли.

Ли не верит этому объяснению. По его мнению, Цукерберг и SETI решили пока не объявлять о существовании внеземной цивилизации и пытаются перепроверить полученную информацию. Он утверждает, что якобы узнал об этом от документалиста Саймона Холланда, сотрудничавшего с НАСА.

Ранее сообщалось, что астрономы Вашингтонского университета, Института SETI, Йельского университета и Колледжа Смит предположили, что инопланетные цивилизации могут использовать вспышки сверхновых, чтобы привлечь к себе внимание. Это позволяет определить регионы космоса, перспективные с точки зрения поиска внеземных сигналов.