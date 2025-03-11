Мать жительницы ЛНР оценила приговор расправившимся с ее дочерью военным

Мать девушки из ЛНР не согласилась с приговором для убивших ее дочь разведчиков

Мать 22-летней жительницы города Новоайдар Луганской народной республики (ЛНР) Валентины Давроновой, которая стала жертвой двух российских разведчиков, не согласилась с вынесенным военным приговором. Об этом Татьяна Давронова заявила в разговоре с «Лентой.ру».

«Вы знаете, этот суд был клоунадой. Мы шли на пожизненное, а потом прокурор поменял статью», — заявила Татьяна. По словам женщины, во время судебного процесса государственный обвинитель отказался от предъявления обвинений по двум статьям — о похищении человека и об издевательстве над телом.

В итоге, пожизненное заключение, которое военным грозило изначально, превратилось в запрашиваемые 21 год для Айдына Жамидулова и 12 лет для Алексея Дорожкина. По решению суда они получили 18 и 12 лет лишения свободы соответственно.

Как установил суд, все произошло 13 января 2023 года. Командир взвода ВДВ старший лейтенант Жамидулов и его подчиненный — рядовой Дорожкин распивали спиртные напитки в луганском кафе, когда к ним присоединилась 23-летняя Давронова. Между молодыми людьми разгорелся конфликт, в ходе которого старший лейтенант усадил девушку в кузов «КамАЗа» и связал ей руки скотчем, а затем вместе с рядовым привез в пункт временной дислокации части, где представил как украинскую разведчицу.

После этого Давронову завели в солдатскую баню и расправились с ней двумя десятками ударов ножом. Затем Жамидулов поручил подчиненным вывезти ее тело за территорию пункта временной дислокации, где они подорвали его тремя гранатами Ф-1.

