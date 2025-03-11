На Украине допустили неприятный сюрприз для Зеленского после согласия на прекращение огня

«Страна»: Для Зеленского будет неприятный сюрприз, если РФ пойдет на перемирие

Украинское издание «Страна.ua» оценило новые заявления Киева о готовности к прекращению огня сроком на 30 дней на фоне звучавших ранее от официальных лиц высказываний о том, что это невозможно без гарантий безопасности.

Журналисты допустили, что президент Владимир Зеленский мог согласиться на предложение США в надежде на то, что от этой идеи откажется Россия. В этом случае Украина продолжит боевые действия, но при американской поддержке. Кроме того, Вашингтон может усилить санкционное давление на Москву.

Поэтому, если же Россия все же согласится на перемирие, это «будет для Зеленского крайне неприятным сюрпризом», считает издание.

Ранее стало известно, что Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному временному прекращению огня сроком на 30 дней. Режим может быть продлен по взаимному согласию сторон, при принятии и выполнении со стороны России. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что речь идет о полном прекращении огня, а не о перемирии на море и в воздухе, как это ранее предлагал Киев.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что Вашингтон незамедлительно восстанавливает оказание помощи и передачу разведданных Украине. Политик пояснил, что Киев продемонстрировал готовность к миру, теперь нужно получить согласие на перемирие от России.

