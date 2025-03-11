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16:24, 11 марта 2025Экономика

Наблюдательный совет ВТБ назначил первого зампреда правления банка

Набсовет ВТБ назначил Ольгу Скоробогатову первым зампредом правления банка
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)
Ольга Скоробогатова

Ольга Скоробогатова. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Наблюдательный совет ВТБ назначил первого зампреда правления банка. Им стала бывший первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. Об этом сообщается на официальном сайте кредитной организации.

«Наблюдательный совет банка ВТБ на заседании 10 марта принял решение об избрании Ольги Скоробогатовой первым заместителем президента — председателя правления», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Скоробогатова пробудет на этой должности с даты получения согласования ее кандидатуры Центробанком (ЦБ) до 9 июня 2027 года. В это время она «будет отвечать за вопросы стратегического развития и стратегических партнерств ВТБ, а также выстраивание и развитие системы международных расчетов».

О том, что Скоробогатова, занимавшая должность первого заместителя председателя Банка России, покинет свой пост, стало известно в ноябре прошлого года. Она приняла решение продолжить карьеру вне ЦБ, где работала с 2014 года. До этого Скоробогатова возглавляла совет директоров НКО «Объединенная расчетная система», а также входила в состав руководства ОАО АКБ «Росбанк» группы Societe Generale.

Комментируя уход Скоробогатовой из организации, председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала коллегу «одним из главных архитекторов многих ключевых инновационных проектов на финансовом рынке в России».

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