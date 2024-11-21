Первый заместитель Набиуллиной уйдет из Банка России

Первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова покинет должность 2 декабря

Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова приняла решение продолжить карьеру вне ЦБ РФ и 2 декабря покинет занимаемую должность. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Освободившийся пост займет глава департамента информационных технологий Центробанка Зульфия Кахруманова. В сообщении отмечается, что ей предстоит курировать работу указанного департамента, а также операционного департамента и департамента финансовых технологий. В тот же день под кураторство другого первого зама Эльвиры Набиуллиной, Дмитрия Тулина, перейдет департамент национальной платежной системы.

Уходящая в отставку Ольга Скоробогатова работала в Центробанке с 2014 года. До этого она возглавляла совет директоров НКО «Объединенная расчетная система», а также входила в состав руководства ОАО АКБ «Росбанк» группы Societe Generale. До 2017 года занимала в ЦБ пост зампреда, после чего стала первым заместителем главы Банка России, была членом его совета директоров.

Комментируя уход своей коллеги из Центробанка, Набиуллина назвала Скоробогатову «одним из главных архитекторов многих ключевых инновационных проектов на финансовом рынке в России». «Ее стратегическое видение и умение воплощать в жизнь сложные технологические решения позволили создать в России продвинутую платежную инфраструктуру, которой мы можем по праву гордиться», — отметила глава ЦБ.