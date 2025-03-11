Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:29, 11 марта 2025Забота о себе

Назван самый вредный метод лечения изжоги

Гастроэнтеролог Лопатин назвал соду с водой самым вредным методом лечения изжоги
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom  

Раствор пищевой соды с водой помогает устранить изжогу, однако эффект от такого лечения оказывается непродолжительным и может навредить здоровью, предупредил гастроэнтеролог, терапевт Сергей Лопатин. Его слова приводит «Газета.Ru».

Врач назвал соду с водой самым вредным народным методом избавления от изжоги, поскольку при регулярном применении или в слишком больших дозах этот раствор может спровоцировать расстройство желудочно-кишечного тракта. Он объяснил, что после употребления соды в желудке начинает вырабатываться большое количество углекислого газа. Именно по этой причине изжога отступает, уточнил доктор.

Однако затем под воздействием газа стенки желудка растягиваются, вследствие чего возникают отрыжка, дискомфорт и вздутие живота, одновременно с этим в желудке усиливается выработка соляной кислоты. «В результате облегчение сменяется еще одним рефлюксом — забросом кислого желудочного содержимого в пищевод, а изжога возвращается с новой силой. Такой эффект еще называют "кислотным рикошетом"», — рассказал он.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

Если регулярно лечить изжогу исключительно содой, приступы изжоги участятся, что приведет к повреждению слизистой пищевода, предупредил врач. Кроме того, по его словам, этот метод существенно повышает риск обострения гастрита и язвенной болезни.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Евлашева назвала одну неочевидную причину изжоги. Чувство жжения за грудиной может быть спровоцировано грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, заявила она.

    Обсудить
    Последние новости

    Военблогер заявил об освобождении Суджи

    В США рассказали об ахиллесовой пяте «революционного» самолета

    Прогнозы об укреплении рубля назвали бессмысленными

    В ЛНР осудят украинца за участие в экстремистской организации

    Четыре аферистки заставили россиянина жениться и оставили его без квартиры и денег

    Впервые опубликована карта атаки позиций ВСУ после выхода десанта из трубы. Как действовали российские штурмовики?

    Стилистка оценила смену имиджа фигуристки Трусовой фразой «не совсем идеально»

    В России подорожали подержанные китайские машины

    Туристка случайно оказалась в американской тюрьме во время путешествия всей жизни

    Росфинмониторинг внес бывшего депутата Горинова в список террористов и экстремистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше