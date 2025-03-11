Назван самый вредный метод лечения изжоги

Гастроэнтеролог Лопатин назвал соду с водой самым вредным методом лечения изжоги

Раствор пищевой соды с водой помогает устранить изжогу, однако эффект от такого лечения оказывается непродолжительным и может навредить здоровью, предупредил гастроэнтеролог, терапевт Сергей Лопатин. Его слова приводит «Газета.Ru».

Врач назвал соду с водой самым вредным народным методом избавления от изжоги, поскольку при регулярном применении или в слишком больших дозах этот раствор может спровоцировать расстройство желудочно-кишечного тракта. Он объяснил, что после употребления соды в желудке начинает вырабатываться большое количество углекислого газа. Именно по этой причине изжога отступает, уточнил доктор.

Однако затем под воздействием газа стенки желудка растягиваются, вследствие чего возникают отрыжка, дискомфорт и вздутие живота, одновременно с этим в желудке усиливается выработка соляной кислоты. «В результате облегчение сменяется еще одним рефлюксом — забросом кислого желудочного содержимого в пищевод, а изжога возвращается с новой силой. Такой эффект еще называют "кислотным рикошетом"», — рассказал он.

Если регулярно лечить изжогу исключительно содой, приступы изжоги участятся, что приведет к повреждению слизистой пищевода, предупредил врач. Кроме того, по его словам, этот метод существенно повышает риск обострения гастрита и язвенной болезни.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Евлашева назвала одну неочевидную причину изжоги. Чувство жжения за грудиной может быть спровоцировано грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, заявила она.