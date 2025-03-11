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14:34, 11 марта 2025Забота о себе

Ведущий здоровый образ жизни врач сдал анализ крови и удивился результатам

Хирург Радж: Отказ от клетчатки приводит к росту уровня холестерина
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pablo Merchán Montes / Unsplash

Спорт и отказ от фастфуда не гарантируют хорошее здоровье, считает хирург Карен Радж. Неочевидную ошибку, приводящую к заболеваниям сердца, он назвал HuffPost.

По словам Раджа, он всегда был уверен, что ведет здоровый образ жизни и тщательно заботится о здоровье, но сдал анализ крови и удивился результатам. Выяснилось, что, несмотря на все усилия, уровень холестерина в его крови повышался. Врач признался, что долго не мог понять причину происходящего. В конце концов его осенило, что дело было в питании: он ел слишком много белка и мало клетчатки.

Радж заявил, что, несмотря на рост уровня холестерина, он чувствовал себя энергичным, не испытывал болей или каких-либо других проблем со здоровьем. Однако врач убежден, что, продолжи он питаться как раньше, со временем они бы появились. «Большинство людей считает, что клетчатка просто помогает пищеварению и работе кишечника. На самом же деле клетчатка — это тяжеловес метаболизма», — заявил врач.

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Специалист указал, что пищевые волокна помогают регулировать холестерин и сахар в крови, положительно воздействуют на печень и косвенно способствуют улучшению работы мозга и нервной системы.

Ранее терапевт Зарема Тен перечислила самые полезные весной продукты. Для укрепления иммунитета она посоветовала есть киви, болгарский перец и чечевицу.

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