Названы главные причины нежелания заниматься сексом

Выгорание и стыд являются главными немедицинскими причинами низкого либидо, считает психолог Кейт Балестриери. Как вернуть страсть и вкус к сексу, она рассказала в интервью Men's Health.

В первую очередь Балестриери указала, что низкое либидо не является объективным параметром: то, что кажется слабой сексуальностью для одного человека, может быть нормой для другого. Однако психолог убеждена, что многие просто не знают свой настоящий темперамент, так как даже в постели стараются соответствовать определенным рамкам и быть «нормальными». «Все это связано с огромным количеством стыда, а стыд закрывает людей в сексуальном плане», — считает Балестриери.

Еще одной возможной причиной нежелания заниматься сексом эксперт назвала отношения, в которых партнеры становятся единым целом: у них общие интересы, хобби и мнения, но нет личных границ. По мнению Балестриери, в таких парах отношения напоминают связь между родителем и ребенком, а не партнерство взрослых людей. «Это модель многим кажется знакомой и безопасной, но она действительно затмевает большую часть эротики, потому что в ней недостаточно индивидуальности и уникальности, которые можно привнести в текстуру в отношений», — отметила психолог.

Также, по словам Балестриери, качественной интимной жизни препятствует выгорание и эмоциональное истощения. Она объяснила, что стресс и усталость неизбежны, но после них нужно уметь восстанавливаться. Если этого не делать, наступит момент, когда энергии будет хватать только на выживание, а в первую очередь станет ненужным секс, считает эксперт.

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