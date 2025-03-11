Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:02, 11 марта 2025Забота о себе

Названы главные причины нежелания заниматься сексом

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Golubovy / Shutterstock / Fotodom

Выгорание и стыд являются главными немедицинскими причинами низкого либидо, считает психолог Кейт Балестриери. Как вернуть страсть и вкус к сексу, она рассказала в интервью Men's Health.

В первую очередь Балестриери указала, что низкое либидо не является объективным параметром: то, что кажется слабой сексуальностью для одного человека, может быть нормой для другого. Однако психолог убеждена, что многие просто не знают свой настоящий темперамент, так как даже в постели стараются соответствовать определенным рамкам и быть «нормальными». «Все это связано с огромным количеством стыда, а стыд закрывает людей в сексуальном плане», — считает Балестриери.

Еще одной возможной причиной нежелания заниматься сексом эксперт назвала отношения, в которых партнеры становятся единым целом: у них общие интересы, хобби и мнения, но нет личных границ. По мнению Балестриери, в таких парах отношения напоминают связь между родителем и ребенком, а не партнерство взрослых людей. «Это модель многим кажется знакомой и безопасной, но она действительно затмевает большую часть эротики, потому что в ней недостаточно индивидуальности и уникальности, которые можно привнести в текстуру в отношений», — отметила психолог.

Материалы по теме:
«Устранив все табу, мы не станем свободными» Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
«Устранив все табу, мы не станем свободными»Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
6 ноября 2022
«Секс в последнее время меняется» Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
«Секс в последнее время меняется»Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
30 июля 2020

Также, по словам Балестриери, качественной интимной жизни препятствует выгорание и эмоциональное истощения. Она объяснила, что стресс и усталость неизбежны, но после них нужно уметь восстанавливаться. Если этого не делать, наступит момент, когда энергии будет хватать только на выживание, а в первую очередь станет ненужным секс, считает эксперт.

Ранее американские ученые выяснили, что воздержание смертельно опасно для женщин. Согласно их данным, при частоте половых актов менее одного раза в год на 70 процентов повышается риск внезапной смерти.

    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа собрался в Москву на встречу с Путиным

    Военкор раскрыл подробности бегства ВСУ из Курской области

    В Германии назвали возможных преемников Зеленского

    Бежавшим из Курской области солдатам ВСУ запретили рассказывать о судьбе сослуживцев

    На Украине призвали привыкнуть к новому статусу США

    Названо содержимое столкнувшегося с судном в Британии танкера

    ВСУ применяли французские снаряды для атак по мирным жителям

    Раскрыта цель политики Литвы в отношении Белоруссии и России

    Опубликовано видео после освобождения Малой Локни

    В Китае испугались возможной перепалки Трампа с Си Цзиньпином по аналогии с Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше