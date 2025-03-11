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13:49, 11 марта 2025Ценности

Нелепые джинсы с одной штаниной за 39 тысяч рублей высмеяли в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Coperni

Джинсы французского бренда Coperni высмеяли в сети из-за нелепого дизайна. Об этом сообщает New York Post.

Популярная блогерша Кристи Сара показала джинсы с одной штаниной зрителям, после чего ее ролик стал вирусным и набрал миллионы просмотров. В ролике муж инфлюэнсерша оценил штаны со словами: «Никто не будет носить это». Поклонники Сары согласились с мнением мужчины, о чем написали в многочисленных комментариях. «Это безумие», — высказался один из них.

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Впервые упомянутую модель джинсов представила публике модель Амелия Грей, которая прошлась в них на подиуме во время показа Coperni еще в октябре прошлого года. Стоимость брюк составляет 440 долларов (39 тысяч рублей), на данный момент они распроданы на сайте марки во всех размерах.

Отмечается, что похожие штаны представлены в ассортименте таких брендов, как Bottega Veneta и Louis Vuitton.

В марте 2024 года Coperni представил сумку из воздуха.

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