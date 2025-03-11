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02:29, 11 марта 2025Россия

Опубликовано видео после освобождения Малой Локни

Военкор Коц опубликовал видео из Малой Локни, откуда забрали тело комбата Отмели
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Военкор Александр Коц поделился кадрами из Малой Локни, откуда забрали тело комбата Отмели. Видео опубликовала «Комсомольская правда».

Ролик снят из женской колонии, в которой в августе прошлого года держали оборону четыре подразделения: 9-й, 1009-й, 22-й и 30-й полки.

«Изначально этими подразделениями руководил комбат с позывным Отмель. Он находился снаружи колонии и координировал оборону», — рассказал Коц.

Затем, по словам военкора, на территорию прорвались танк, БМП — начали бить по зданию, в котором укрывались бойцы этого опорного пункта. «Однако в какой-то момент стало понятно, что ситуация безнадежна. К этому часу уже погиб Отмель», — подчеркнул он.

Вооруженные силы России начали штурм села Малая Локня в Суджанском районе Курской области 7 марта. Тело Героя России Сергея Чебнева с позывным Отмель обнаружили в освобожденном селе Малая Локня.

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