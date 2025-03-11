Опубликовано видео после освобождения Малой Локни

Военкор Александр Коц поделился кадрами из Малой Локни, откуда забрали тело комбата Отмели. Видео опубликовала «Комсомольская правда».
Ролик снят из женской колонии, в которой в августе прошлого года держали оборону четыре подразделения: 9-й, 1009-й, 22-й и 30-й полки.
«Изначально этими подразделениями руководил комбат с позывным Отмель. Он находился снаружи колонии и координировал оборону», — рассказал Коц.
Затем, по словам военкора, на территорию прорвались танк, БМП — начали бить по зданию, в котором укрывались бойцы этого опорного пункта. «Однако в какой-то момент стало понятно, что ситуация безнадежна. К этому часу уже погиб Отмель», — подчеркнул он.
Вооруженные силы России начали штурм села Малая Локня в Суджанском районе Курской области 7 марта. Тело Героя России Сергея Чебнева с позывным Отмель обнаружили в освобожденном селе Малая Локня.