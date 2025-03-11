Перечислены характерные признаки проблем с сердцем

Кардиолог Видяскин: На проблемы с сердцем указывают одышка и боль за грудиной

На проблемы с сердцем указывают жгучая боль за грудиной, одышка и несколько других характерных признаков, рассказал кардиолог Игорь Видяскин. Их врач перечислил россиянам в беседе с NEWS.ru.

Наиболее ярким симптомом проблем с сердцем Видяскин назвал эпизоды давящей, жгучей или сжимающей боли за грудиной, возникающей при эмоциональном напряжении или физических нагрузках и проходящей в состоянии покоя. Также, по его словам, характерным симптомом заболеваний сердца являются приступы одышки, причем как при физических нагрузках и ходьбе, так и при принятии горизонтального положения.

Кроме того, кардиолог посоветовал насторожиться в случае, если обувь к вечеру становится тесной из-за отеков ног. Еще одним возможным признаком проблемы могут быть нерегулярное или слишком частое сердцебиение, указал Видяскин.

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