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12:17, 11 марта 2025Культура

Поплавская назвала Киркорова павлином и предсказала ему забвение

Актриса Поплавская заявила, что россиянам больше не нужен Филипп Киркоров
Ольга Коровина

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Актриса Яна Поплавская назвала певца Филиппа Киркорова павлином и заявила, что он вышел в тираж. Об этом она сообщила в личном Telegram-канале.

По словам Поплавской, песни Киркорова все еще вставляют в концертные программы лишь из-за протекции «человека с деньгами». «Киркорова не станет, как только этот бизнесмен потеряет интерес. (...) Он вышел в тираж задолго до того, как вошел не в ту дверь», — заявила актриса, намекнув на участие Филиппа в скандальной «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой.

Поплавская добавила, что Киркоров больше не вписывается в систему ценностей россиян. «Мною движут понятия чести и долга перед Родиной, обостренное чувство справедливости. Что движет теми, кто, брызжа слюной, заступается за павлина?» — написала артистка.

Ранее российская певица-шансонье Виктория Цыганова обвинила Филиппа Киркорова в поклонении деньгам и заключении дьявольской сделки.

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