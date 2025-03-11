Появились фото последствий атаки БПЛА в Домодедово

«Лента.ру»: Житель Домодедово сделал фото последствий атаки БПЛА

Житель деревни Киселиха подмосковного Домодедово Антон Подъяпольский снял на фото последствия атаки БПЛА. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о работе противовоздушной обороны (ПВО).

«С 4:30 начала работать ПВО, работала почти до 6 утра. Мы находились дома. Больше 30 точно взрывов было. Коты аж под кровать попрятались. Взрывы похожи были на сильный гром с молнией, стекла дрожали», — поделился очевидец.

Антон Подъяпольский предоставил «Ленте.ру»

В ночь на 11 марта украинские войска произвели массированную атаку дронами по территории России. Свыше 70 беспилотников было сбито на подлете к Москве.

По последним данным, всего в результате атак беспилотников в Московской области пострадали 14 человек, среди них есть четырехлетний ребенок.

