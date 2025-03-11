Появились первые кадры с раненным на уроке ножом в шею российским школьником

В сети появились первые кадры с 14-летним школьником из Нижнего Новгорода, которого одноклассник ранил ножом на уроке русского языка. Ролик опубликовала Baza в Telegram.
На кадрах видно подростка с перевязанной шеей. На небольшом участке бинта можно заметить кровь.
Ранее сообщалось, что напавший с ножом на одноклассников подросток задержан. В ближайшее время с ним будут работать инспекторы по делам несовершеннолетних.
О происшествии в нижегородской школе №117 стало известно днем 11 марта. Как выяснилось, один из учеников восьмого класса в ходе ссоры напал на других подростков и сбежал. В результате пострадали двое несовершеннолетних.