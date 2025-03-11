Президенту Словакии передали петицию об отмене антироссийских санкций

Активисты передали президенту Словакии петицию об отмене антироссийских санкций

Активисты передали президенту Словакии петицию о проведении референдума по вопросу отмены антироссийских санкций. Об этом сообщил председатель словацкого гражданского объединения «Брат за брата» Матуш Алекса, передает РИА Новости.

«Нас как словацкий народ не интересуют политические игры, нас интересует то, чтобы сырье покупалось по разумной цене и торговля продолжалась так, как это было до этого», — отметил глава движения.

Соответствующая петиция собрала 450 тысяч подписей, превысив необходимый минимум на 100 тысяч. Алекса добавил, что власти Словакии проверят подлинность подписей.

В феврале советник президента Словакии по международным делам Ян Кубиш заявил, что вводимые Евросоюзом санкции неэффективны и не могут остановить действия России на Украине.