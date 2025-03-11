Приговоренного к 30 годам тюрьмы экс-президента Киргизии захотели вернуть домой

Президент Киргизии Жапаров не исключил экстрадицию свергнутого Бакиева

Президент Киргизии Садыр Жапаров не исключил экстрадицию свергнутого экс-главы республики Курманбека Бакиева из Белоруссии. Об этом нынешний киргизский лидер рассказал в интервью агентству «Кабар».

Жапаров заявил, что ведутся переговоры с Минском по вопросу его возвращения. Единственное условие — Бакиев не должен быть арестован, рассказал президент Киргизии. Глава государства также отметил, что они требуют от бывшего руководителя страны информацию о похищенных деньгах.

Он также отметил, что власти республики могут арестовать членов его семьи и соратников. Бакиев заочно приговорен к 30 годам тюрьмы в Киргизии из-за массового насилия в отношении демонстрантов в Бишкеке возле здания Дома правительства. Тогда более тысячи человек получили ранения, 400 из них не выжили.

Ранее в Киргизии сотрудники спецслужб задержали 30 членов террористической ячейки. По словам силовых ведомств, деятельность организации «координировалась со стороны зарубежных центров международной террористической организации».