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09:43, 11 марта 2025Бывший СССР

Приговоренного к 30 годам тюрьмы экс-президента Киргизии захотели вернуть домой

Президент Киргизии Жапаров не исключил экстрадицию свергнутого Бакиева
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Курманбек Бакиев

Курманбек Бакиев. Фото: Андрей Александров / РИА Новости

Президент Киргизии Садыр Жапаров не исключил экстрадицию свергнутого экс-главы республики Курманбека Бакиева из Белоруссии. Об этом нынешний киргизский лидер рассказал в интервью агентству «Кабар».

Жапаров заявил, что ведутся переговоры с Минском по вопросу его возвращения. Единственное условие — Бакиев не должен быть арестован, рассказал президент Киргизии. Глава государства также отметил, что они требуют от бывшего руководителя страны информацию о похищенных деньгах.

Он также отметил, что власти республики могут арестовать членов его семьи и соратников. Бакиев заочно приговорен к 30 годам тюрьмы в Киргизии из-за массового насилия в отношении демонстрантов в Бишкеке возле здания Дома правительства. Тогда более тысячи человек получили ранения, 400 из них не выжили.

Ранее в Киргизии сотрудники спецслужб задержали 30 членов террористической ячейки. По словам силовых ведомств, деятельность организации «координировалась со стороны зарубежных центров международной террористической организации».

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