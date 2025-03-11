Принца Гарри и Меган Маркл назвали безответственными родителями

Меган Маркл опубликовала фото принца Гарри с дочерью

Пользователи интернета уличили принца Гарри и Меган Маркл в нарушении закона после публикации фотографии с дочерью Лилибет. Об этом сообщает Daily Mail.

8 марта, в честь Международного женского дня, 43-летняя Меган Маркл опубликовала в соцсети фотографию трехлетней Лилибет, которая сидит на руках у отца во время прогулки на лодке. Принц Гарри при этом целует дочь в макушку.

Многих пользователей социальных сетей встревожил тот факт, что на трехлетнем ребенке не было спасательного жилета. В комментариях они назвали Гарри и Меган безответственными родителями. По их мнению, фото свидетельствует о нарушении закона, действующего в Калифорнии и обязывающего детей до 13 лет носить спасательные жилеты на движущихся судах любого размера.

«Принц Гарри и Меган Маркл так хороши в том, чтобы показать миру, насколько они никудышные родители», — написал один из пользователей в посте, который с тех пор стал вирусным.

Ранее в своем кулинарном телешоу Меган Маркл потребовала, чтобы ее больше не звали по фамилии, которую она носила до замужества. Во второй серии телешоу Маркл резала огурцы вместе со своей подругой — американской актрисой Минди Калинг. Услышав от нее фамилию «Маркл», она поправила ее.