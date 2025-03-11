Прокурор назвал наказание для следившего за экс-депутатом Рады Царевым перед покушением

Прокурор запросил 24 года Жицкому, следившему за Царевым перед покушением

В Южном окружном военном суде начались прения сторон на слушаниях по уголовному делу жителя Крыма Петра Жицкого, который по заданию украинских спецслужб следил за экс-депутатом Рады Олегом Царевым перед покушением на него. Об этом сообщает РИА Новости.

Прокурор, поддерживающий государственное обвинение, считает доказанной вину подсудимого в госизмене, обучении террористической деятельности, посягательстве на жизнь общественного деятеля, хранении взрывчатки, изготовлении взрывных устройств и перевозке оружия. Он запросил для Жицкого 24 года лишения свободы в колонии строгого режима с пребыванием первых пяти лет в тюрьме.

По данным следствия, крымчанин стал сотрудничать со Службой безопасности Украины в 2022 году. Получив задание на слежку за Царевым, Жицкий с декабря 2022 года по 26 октября 2023 года вел наблюдение за бывшим депутатом, проживающим в санатории Ялты. Он же определил место, где должно быть совершено покушение на Царева.

Жицкий прошел обучение террористической деятельности и изготовил взрывное устройство из компонентов, переданных ему СБУ через тайник.

В Царева дважды стреляли в ночь на 27 октября 2023 года — его доставили в больницу с большой потерей крови.

Олег Царев — бизнесмен, депутат IV, V, VI и VII cозывов Верховной Рады Украины, где входил в считавшуюся пророссийской Партию регионов. В 2014 году политик выступил против Евромайдана. Позже он стал первым спикером парламента Новороссии, а в 2015 году переехал в Россию, где продолжил вести бизнес и общественную деятельность.