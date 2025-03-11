Путину доложили о массированной атаке беспилотников ВСУ

Президенту России Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотников на Московский регион. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.
«Естественно, верховному главнокомандующему докладывают об этом», — подчеркнул пресс-секретарь президента.
По словам Пескова, российская система ПВО очень хороша сработала при отражении беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В ночь на 11 марта Россия подверглась самой массированной атаке беспилотников с начала специальной военной операции. По данным Минобороны, над регионами перехвачены и уничтожены 337 украинских дрона. В результате атаки десятков дронов ВСУ пострадали 18 человек, еще двух спасти не удалось.
Делегация организации по безопасности и сотрудничеству в Европе во главе с генеральным секретарем Феридуном Синирлиоглу посетила последствия атаки ВСУ в подмосковном городе Видном.