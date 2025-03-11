Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:43, 11 марта 2025Россия

Путину доложили о массированной атаке беспилотников ВСУ

Песков: Путину доложили о массированной атаке беспилотников ВСУ на Москву
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотников на Московский регион. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Естественно, верховному главнокомандующему докладывают об этом», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, российская система ПВО очень хороша сработала при отражении беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 11 марта Россия подверглась самой массированной атаке беспилотников с начала специальной военной операции. По данным Минобороны, над регионами перехвачены и уничтожены 337 украинских дрона. В результате атаки десятков дронов ВСУ пострадали 18 человек, еще двух спасти не удалось.

Делегация организации по безопасности и сотрудничеству в Европе во главе с генеральным секретарем Феридуном Синирлиоглу посетила последствия атаки ВСУ в подмосковном городе Видном.

    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали одну из самых массированных атак дронов ВСУ по России

    В Саудовской Аравии начались переговоры Украины с США

    Раскрыт мотив расправившегося со скейтером в Москве мужчины

    В Кремле оценили возможность выхода США из НАТО

    Названа доля пылящихся на складах машин в России

    Российские военные освободили 12 населенных пунктов в Курской области

    В суд направлено уголовное дело в отношении хозяина Черкизовского рынка

    В Кремле ответили на вопрос о связи Джорджеску с Москвой

    Власти Сирии объявили о завершении операции против алавитов

    СК установит место запуска украинских БПЛА на московский регион

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше