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11:51, 11 марта 2025Наука и техника

Пять лет АК-12 в Российской армии оценили

«Калашников»: АК-12 в Российской армии отвечает всем современным требованиям
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В феврале с принятия на вооружение Российской армией автомата Калашникова пятого поколения АК-12 прошло пять лет. Применение оружия за это время оценил «Калашников».

В концерне заявили, что автомат отвечает всем современным требованиям по эргономике и удобству в бою. «Его отличают от предшественников улучшенные точность и кучность стрельбы, а также возможность установки на нем любых современных оптико-электронных приборов: коллиматорных, оптических, ночных, тепловизионных прицелов, — что делает автомат готовым к всесуточному использованию», — рассказали в компании.

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Там напомнили, что в 2023 году на основе применения АК-12 в ходе специальной военной операции в конструкцию автомата был внесен ряд дополнений.

В феврале главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби сообщил ТАСС, что несколько российских подразделений заинтересовались укороченными и компактными версиями автоматов АК-12 и АК-15.

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