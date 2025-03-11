Житель Подмосковья рассказал о жутком грохоте во время атаки БПЛА

«Лента.ру»: Очевидец заявил о жутком грохоте во время атаки БПЛА в Подмосковье

Житель Видного Московской области, ставший свидетелем массовой атаки беспилотников (БПЛА), сообщил, что после взрывов парковка перед его домом опустела примерно на треть. О реакции людей он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Я в 5 утра проснулся от жуткого грохота, начал читать общедомовой чат — оказалось, беспилотник влетел в соседний дом у него загорелась крыша, а в нашем побились окна, выходящие на тот дом.Потом еще взрыв и еще один, но это был самый громкий. Прилетело также по дому недалеко от меня, по ЖК "Видный берег" и до этого в отдалении по ЖК "Пригород Лесное". Многие, у кого были машины, уехали сразу же, парковка опустела на треть после взрывов. Кто-то просто вышел из подъезда, люди искали поддержку в лице соседей», — поделился мужчина.

В ночь на 11 марта украинские войска произвели массированную атаку дронами по территории России. Свыше 70 беспилотников было сбито на подлете к Москве. https://lenta.ru/news/2025/03/11/vsu-sovershili-

По последним данным, всего в результате атак беспилотников в Московской области пострадали 14 человек, среди них есть четырехлетний ребенок.

