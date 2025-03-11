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07:31, 11 марта 2025Наука и техника

В Windows 11 появятся рекомендации

В меню «Пуск» и «Проводнике» в Windows 11 появятся рекомендации
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Корпорация Microsoft добавит в операционную систему Windows 11 систему рекомендаций. Об этом сообщается в блоге компании.

Рекомендательные функции уже появились в бета-версии ОС. В компании полагают, что они упростят использование системы и улучшат пользовательский опыт. Так, в «Проводнике» (File Explorer) на главной странице будут отображаться файлы, которые могут быть полезны пользователю. В Microsoft отметили, что контент будет формироваться на основе алгоритмов.

Рекомендательная система появится и в меню «Пуск». Здесь ряд попавших в тестовую группу пользователей сможет увидеть предложения Windows по запуску двух одновременных программ. Так, ОС может предложить открыть определенный мессенджер и «Проводник» вместе с режиме разделенного экрана. В «Пуске» будут появляться приложения, «если они часто являются кандидатами на совместное использование».

Кроме того, инженеры Microsoft отчитались об исправлении ряда ошибок. В том числе устранили баг, из-за которого после нажатия на кнопку «Закрыть» программа «Проводник» начинала закрываться, но очень медленно. Также были исправлены некоторые связанные с меню «Пуск» проблемы.

В начале марта корпорация Microsoft объявила о закрытии офисного приложения Publisher. С 1 октября программа перестанет работать в рамках сервиса Microsoft 365 и поддерживаться обновлениями.

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