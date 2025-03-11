Россиянам рассказали о пользе ремонта-призрака

Риелтор Ермоленко: Ремонт-призрак поможет выгодно продать квартиру

Уборка и мелкий ремонт позволят продать квартиру дороже. Как подготовить жилье к продаже и не разориться, «Газете.Ru» рассказала семейный риелтор, эксперт по недвижимости, основатель агентства «Таиланд Вилла Центр» Светлана Ермоленко.

Начать следует с малого — собеседница издания советует стереть пыль с люстры, убрать плесень в ванной и жир на кухне. К примеру, в Таиланде перед тем, как приступать к поискам покупателей, собственник затирает мелкие трещины в плитке и полирует стены. Вдобавок можно заменить поломанные розетки, протереть окна и устранить следы от гвоздей. Даже такие незначительные действия могут существенно улучшить общее впечатление от объекта и повысить цену, обращает внимание Ермоленко. «Затраты — пара тысяч рублей, а эффект — как после ремонта», — подчеркнула она.

Одной из хитростей, повышающих ценник квартиры, является ремонт-призрак. Обновлять сантехнику полностью необходимости нет — достаточно просто заменить ручки и смесители. Только это позволит создать впечатление только сделанного ремонта. Побитую плитку можно заменить виниловыми стикерами под мрамор, а белые глянцевые плинтусы и натяжные потолки визуально увеличат высоту стен.

Повысить привлекательность жилплощади можно за счет света. Просторной квартиру помогут сделать зеркала — их рекомендуется ставить напротив окон или в узких коридорах с целью удвоить объем. Также добавят пространства светлые оттенки стен — бежевые, белые, светло-серые. Лишняя мебель украдет воздушность, а пустота позволит потенциальным покупателям представить в квартире собственный интерьер. Снимки со смартфона выглядят некачественно. Фотосъемку следует проводить при дневном свете, выбирая ракурсы из угла. Отретушировать снимки можно в бесплатных приложениях.

Ароматы кофе и ванили, ощущение уюта, джаз или классика на фоне также помогут в презентации объекта, делится эксперт. В описании к объявлению рекомендуется упомянуть, насколько близко располагаются детсады, школы, парки и станции метро. Можно также упомянуть наличие тихих соседей — это повысит доверие к лоту.

Ранее россияне назвали важнейшие критерии при выборе жилья. Для женщин первоочередную роль играет практичная планировка, для мужчин же — высота потолка, благоустроенность района и наличие системы «умный дом».