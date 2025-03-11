Россиянин рассказал подробности об атаке украинских дронов на жилые дома в Подмосковье

РИА Новости: В одной из квартир в Подмосковье после атаки ВСУ нашли картечь

В одной из квартир в Подмосковье после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли картечь и другие поражающие элементы. Подробности налета украинских дронов рассказал житель Видного, передает РИА Новости.

«Здесь найдены были поражающие элементы — маленькие шарики, картечь, в квартире, которая была подвержена атаке», — рассказал россиянин.

По его словам, украинские дроны летели не беспорядочно, а «целенаправленно в жилой квартал». «Здесь нет военных объектов вообще», — заключил местный житель.

Мужчина рассказал, что один из беспилотников ударил в западную часть многоквартирного дома, в результате чего повреждения получили балконы, окна и фасад. Часть осколков упали на припаркованные рядом автомобили, у одного из которых пробило капот.

В ночь на вторник, 11 марта, Россия подверглась массированной атаке с начала специальной военной операции. Речь идет о запуске ВСУ 337 дронов, 91 из которых сбили над территорией Московской области. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев показал кадры разрушений.