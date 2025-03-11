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12:50, 11 марта 2025Россия

Российский генерал оценил возможности ВСУ

Генерал Гурулев: ВСУ стали мощной армией благодаря США и Европе
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали мощной армией благодаря США и Европе. Такое мнение выразил депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев, его слова приводит «Царьград».

По его словам, с помощью союзников и партнеров Украина смогла запустить производство дронов, в результате чего в один момент «количество беспилотников с украинской стороны превалировало». «Однако сегодня мы долбим нашими БПЛА по всей вражеской промышленности уже вполне уверенно, это тоже надо признать», — подчеркнул собеседник.

Также генерал указал на то, что украинские дроны начали атаковать промышленные предприятия России, координаты которых получали от разведки США. Теперь передавать ВСУ цели и координаты вызвалась Франция, однако у нее нет таких возможностей, как у Штатов, отметил Гурулев.

«Такой эшелонированной сети больше нет ни у кого. Французская спутниковая группировка, даже всей Западной Европы, не идет ни в какое сравнение с возможностями американской», — добавил он.

Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что передовая линия обороны ВСУ рухнет без доступа к спутниковому интернету Starlink. В украинской армии систему используют для связи и управления беспилотниками.

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