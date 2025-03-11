Самбурская восхитила поклонников внешностью в мини-юбке

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская восхитила поклонников внешностью в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя звезда сериала «Универ» снялась в зеленой водолазке и джинсовой мини-юбке, демонстрирующей стройные ноги. Помимо этого, знаменитость позировала в черной куртке и капроновых колготках. В качестве обуви она выбрала замшевые сапоги на плоском ходу, дополнив образ массивной сумкой Saint Laurent.

Фанаты оценили внешний вид Самбурской в комментариях под постом. «Красивая, самоуверенная, талантливая. Женщина-вамп!», «Самбурская красивая женщина!», «Вы космическая», «Ну стиль», «Какая вы красивая», «Да она лучшая», — написали они.

В январе Настасья Самбурская оценила внешность после стрижи словом «бесит». Знаменитость поделилась видео, в котором продемонстрировала новую прическу.