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11:28, 11 марта 2025Ценности

Самбурская восхитила поклонников внешностью в мини-юбке

Екатерина Ештокина

Фото: @samburskaya

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская восхитила поклонников внешностью в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя звезда сериала «Универ» снялась в зеленой водолазке и джинсовой мини-юбке, демонстрирующей стройные ноги. Помимо этого, знаменитость позировала в черной куртке и капроновых колготках. В качестве обуви она выбрала замшевые сапоги на плоском ходу, дополнив образ массивной сумкой Saint Laurent.

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Фанаты оценили внешний вид Самбурской в комментариях под постом. «Красивая, самоуверенная, талантливая. Женщина-вамп!», «Самбурская красивая женщина!», «Вы космическая», «Ну стиль», «Какая вы красивая», «Да она лучшая», — написали они.

В январе Настасья Самбурская оценила внешность после стрижи словом «бесит». Знаменитость поделилась видео, в котором продемонстрировала новую прическу.

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