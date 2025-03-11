Шпионившего за ВС России украинца осудили в Херсонской области

В Херсонской области гражданина Украины осудили на 12 лет за шпионаж

Херсонский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы 23-летнего гражданина Украины Олега Ращупкина за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Он признан виновным по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

По данным ведомства, в октябре и ноябре 2023 года Ращупкин собирал информацию о передвижении и местах дислокации военной техники и личного состава Вооруженных сил России. Сведения он отправлял сестре, которая взаимодействовала с украинской разведкой.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении украинца Артема Куджанова, обвиняемого в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины.