Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:25, 11 марта 2025Силовые структуры

Шпионившего за ВС России украинца осудили в Херсонской области

В Херсонской области гражданина Украины осудили на 12 лет за шпионаж
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Херсонский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы 23-летнего гражданина Украины Олега Ращупкина за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Он признан виновным по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

По данным ведомства, в октябре и ноябре 2023 года Ращупкин собирал информацию о передвижении и местах дислокации военной техники и личного состава Вооруженных сил России. Сведения он отправлял сестре, которая взаимодействовала с украинской разведкой.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении украинца Артема Куджанова, обвиняемого в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины.

    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали одну из самых массированных атак дронов ВСУ по России

    Захарова заявила о разрушении одной международной системы

    Англичане и французы объяснили украинцам тонкости переговоров с США

    Российский военный объяснил массированную атаку дронов ВСУ

    Уголовное дело в отношении расправившегося со скейтером россиянина направлено в суд

    Российский полицейский получил взятку от иностранца и попал под следствие

    Жительницы Подмосковья рассказали о десятке взрывов из-за БПЛА

    В Капотне оперативно обезврежен неразорвавшийся после ночной атаки БПЛА

    Российские боевые FPV-системы объявили стандартом для всего мира

    Украинский ударный беспилотник нашли в подмосковном городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше