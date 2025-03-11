Следившего за экс-депутатом Рады Царевым приговорили к 24 годам колонии

Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу жителя Крыма Петра Жицкого, который по заданию украинских спецслужб следил за экс-депутатом Рады Олегом Царевым перед покушением на него. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.
Жицкий признан виновным по статье 275 («Государственная измена»), статье 205.3 (« Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), статье 277 («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»), части 4 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), части 3 статьи 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств») и части 4 статьи 222 (« Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ. Он приговорен к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей.
Крымчанин стал сотрудничать со Службой безопасности Украины в 2022 году. Получив задание следить за Царевым, Жицкий с декабря 2022 года по 26 октября 2023 года вел наблюдение за бывшим депутатом, проживающим в санатории Ялты. Он же определил место, где должно быть совершено покушение на Царева. Жицкий прошел обучение для осуществления террористической деятельности и изготовил взрывное устройство из компонентов, переданных ему СБУ через тайник.
В Царева дважды стреляли в ночь на 27 октября 2023 года — его доставили в больницу с большой потерей крови.