Следившего за экс-депутатом Рады Царевым приговорили к 24 годам колонии

Суд дал 24 года Жицкому, следившему за Царевым перед покушением

Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу жителя Крыма Петра Жицкого, который по заданию украинских спецслужб следил за экс-депутатом Рады Олегом Царевым перед покушением на него. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Жицкий признан виновным по статье 275 («Государственная измена»), статье 205.3 (« Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), статье 277 («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»), части 4 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), части 3 статьи 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств») и части 4 статьи 222 (« Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ. Он приговорен к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей.

Крымчанин стал сотрудничать со Службой безопасности Украины в 2022 году. Получив задание следить за Царевым, Жицкий с декабря 2022 года по 26 октября 2023 года вел наблюдение за бывшим депутатом, проживающим в санатории Ялты. Он же определил место, где должно быть совершено покушение на Царева. Жицкий прошел обучение для осуществления террористической деятельности и изготовил взрывное устройство из компонентов, переданных ему СБУ через тайник.

В Царева дважды стреляли в ночь на 27 октября 2023 года — его доставили в больницу с большой потерей крови.