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15:44, 11 марта 2025Силовые структуры

Соучастникам хищения 1,7 миллиона рублей у балерины Волочковой дали от 13 до 18 лет

Суд дал от 13 до 18 лет соучастникам хищения у Волочковой из инвесткомпании QBF
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Пресненский суд Москвы приговорил к срокам от 13 до 18 лет лишения свободы четверых бывших топ-менеджеров крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвесткомпании QBF. Об этом сообщили «Ленте.ру» в столичной прокуратуре.

Гендиректор компании QBF Станислав Матюхин, директор филиальной сети Владимир Пахомов, глава питерского офиса Алексей Голубев и руководитель юридического департамента Евгения Россиева признаны виновными в мошенничестве, в результате которого они похитили свыше двух миллиардов рублей у 151 клиента. Среди потерпевших балерина Анастасия Волочкова, лишившаяся 1,7 миллиона рублей.

По данным следствия, сотрудники брокерской компании находили состоятельных клиентов, которых убеждали передавать им в доверительное управление крупные денежные суммы, обещая высокий процент дохода, однако полученные деньги похищали. QBF действовала в восьми регионах страны с декабря 2011-го по май 2021 года.

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