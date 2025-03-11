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09:25, 11 марта 2025Россия

Стало известно о попытке ВСУ атаковать стратегический российский объект

Shot: ВСУ попытались атаковать Черепетскую ГРЭС в Тульской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины попытались атаковать Черепетскую ГРЭС в Тульской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, инцидент произошел в ночь на 11 марта. Беспилотник упал на территории электростанции. Взрыва не последовало.

Пострадавших нет, отмечает канал. Предприятие продолжает работу в штатном режиме

11 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении самой массированной с начала специальной военной операции атаки на столицу. На подлете к городу было сбито 74 дрона. Одного человека спасти не удалось.

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