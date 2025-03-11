Стало известно о совместном заявлении Украины и США по итогам переговоров

FT: Украина и США представят совместное заявление с пересказом переговоров

Украина и США представят совместное заявление с пересказом прошедших в Джидде днем 11 марта переговоров. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Позднее стороны представят совместное заявление, в котором будут подведены итоги дня обсуждений», — подчеркивает издание.

Как сообщается, США и Украина выпустят совместный документ по итогам обсуждения предложений Киева о частичном прекращении огня, а также о гарантиях безопасности для страны. Также планируется упомянуть и обсуждение сделки по использованию полезных ископаемых на территории Украины. По данным FT, продолжения переговоров 12 марта не запланировано.

Ранее официальный представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс анонсировала «фантастические новости» после переговоров с Украиной.