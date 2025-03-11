Тарасова оценила отказ россиянке в нейтральном статусе из-за поздравления с 9 Мая

Тарасова об отказе Листуновой в нейтральном статусе: Будь они прокляты

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила решение Международной федерации гимнастики (FIG) в выдаче нейтрального статуса россиянке Виктории Листуновой. Ее слова приводит ТАСС.

Специалист выразила недоумение. «Им уже не нравится, что мы с 9 Мая поздравляем. И теперь эти люди отвечают за спорт? Тут не только нужно наше осуждение, мне кажется, должно быть осуждение всего мирового сообщества. Будь они прокляты», — заявила Тарасова.

Ранее Листунова рассказала о том, что FIG отказала ей в нейтральном статусе из-за фотографии. «Но не с парада, а просто открытка с поздравлением с 9 Мая», — заявила Листунова.

19-летняя Листунова завоевала золото Олимпиады-2020 в Токио в команде. Она также является чемпионкой Европы в многоборье.