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18:56, 11 марта 2025Спорт

Тарасова оценила отказ россиянке в нейтральном статусе из-за поздравления с 9 Мая

Тарасова об отказе Листуновой в нейтральном статусе: Будь они прокляты
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила решение Международной федерации гимнастики (FIG) в выдаче нейтрального статуса россиянке Виктории Листуновой. Ее слова приводит ТАСС.

Специалист выразила недоумение. «Им уже не нравится, что мы с 9 Мая поздравляем. И теперь эти люди отвечают за спорт? Тут не только нужно наше осуждение, мне кажется, должно быть осуждение всего мирового сообщества. Будь они прокляты», — заявила Тарасова.

Ранее Листунова рассказала о том, что FIG отказала ей в нейтральном статусе из-за фотографии. «Но не с парада, а просто открытка с поздравлением с 9 Мая», — заявила Листунова.

19-летняя Листунова завоевала золото Олимпиады-2020 в Токио в команде. Она также является чемпионкой Европы в многоборье.

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