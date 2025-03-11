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17:20, 11 марта 2025Мир

Трамп назвал преимущества присоединения к США для Канады

Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США для решения вопроса пошлин
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Pool / AP

Присоединение Канады к США в качестве 51-го штата избавит страну от проблем с взаимным введением пошлин на товары. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Единственное, что имеет смысл, — это чтобы Канада стала нашим заветным 51-м штатом», — подчеркнул американский лидер.

Трамп назвал в качестве преимуществ присоединения к США для Канады решение проблемы высоких пошлин на товары, а также сокращение расходов на обеспечение собственной национальной безопасности. Политик также пообещал стране сохранить гимн, но уже в качестве гимна штата США.

Ранее новый премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна никогда не станет частью США. Политик также высказался о тарифах, введенных Трампом, назвав их главной угрозой стране.

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