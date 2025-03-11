Турецкие банки ответили на вопрос о смягчении санкций против России

Ziraat: ЦБ Турции не давал указаний по возможному смягчению санкций против РФ

Центральный банк (ЦБ) Турции не давал указаний по смягчению санкций против РФ. Так ответил на вопрос о возможном снятии ограничений представитель одного из филиалов Ziraat, его цитирует РИА Новости.

Как отмечал ранее дипломатический источник в турецкой столице, смягчение американских санкций позитивно отразилось бы на торговле и помогло бы решить проблемы с банковскими переводами, однако Анкару не уведомили о конкретных намерениях в этом направлении.

«Во-первых, мы должны получить указание от главного органа — Центрального банка. Такого указания нет. Поэтому пока никаких изменений, рассчитываем, что вопрос решится», — пояснил представитель госбанка Ziraat.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что санкции США уже создали большие проблемы в работе банковских карт, из-за чего россиянам, которые хотят поехать в республику, приходится заранее прорабатывать вопросы оплаты или запасаться наличными.

Проблемы с двусторонними расчетами фиксируются с начала 2024 года после ужесточения санкционного контроля со стороны Министерства финансов США. В сентябре российские импортеры столкнулись с трудностями при проведении трансграничных платежей через турецкие банки. В октябре президент средиземноморской страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что профильные ведомства России и Турции работают над устранением существующих проблем с двусторонними платежами через банки, и пообещал Путину, что вопрос расчетов будет решен.