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15:35, 11 марта 2025Интернет и СМИ

У вернувшегося в Россию из США блогера нашли автомобильные штрафы на 600 тысяч рублей

У блогера Амирана Сардарова нашли автомобильные штрафы на 602 тысячи рублей
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Амиран Сардаров

Амиран Сардаров. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

У известного YouTube-блогера Амирана Сардарова, вернувшегося в Россию из США, нашли ряд автомобильных штрафов. По данным Telegram-канала «Звездач», всего за нарушения ПДД его обязали выплатить около 602 тысяч рублей.

Большинство нарушений, за которые оштрафовали блогера, связаны с превышением скорости, неправильной парковкой и непристегнутым ремнем безопасности. При этом, как уточняется в публикации, он не оплатил порядка 48 тысяч рублей из всей суммы штрафов.

Сардаров публично данные о назначенных ему штрафах не прокомментировал.

Ранее блогер развеял популярный миф об эмиграции. Сардаров выразил уверенность в том, что эмигрантам не дает никаких преимуществ свобода слова за границей.

Перед этим он также назвал отъезд из России в США худшим решением своей жизни. По признанию Сардарова, его ожидания от Америки не оправдались.

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