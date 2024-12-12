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12:47, 12 декабря 2024Интернет и СМИ

Живший в США блогер развеял популярный миф об эмиграции

Блогер Сардаров заявил, что эмигрантам свобода слова за границей ничего не дает
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный российский блогер Амиран Сардаров, живший в США, порассуждал о значении свободы слова в стране для эмигрантов. Об этом он высказался в видео на канале Юрия Хованского, доступном на YouTube.

Хованский, живущий в Сербии, одним из плюсов страны назвал свободу слова. Однако Сардаров заявил, что это преимущество никак не влияет на жизнь эмигрантов. «Свобода слова там, за границей, эмигранту вообще никак не уперлась, ничего не дает. И ты это никак не можешь для себя применить», — развеял Сардаров популярный миф о жизни в другой стране.

Ранее Сардаров назвал свое решение уехать из России в США худшим в жизни. По его словам, его ожидания от пребывания в Соединенных Штатах не оправдались.

Сардаров объявил об отъезде в США в 2020 году. В 2021 году он вернулся в Россию. Затем он снова уезжал в Соединенные Штаты, однако после этого снова приехал назад. Он признавался, что скучает по близким в России.

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