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14:42, 11 марта 2025Бывший СССР

Украина решила не поднимать один ключевой вопрос на переговорах с США

Ермак: Гарантии безопасности нужны Киеву, но сейчас важнее начать переговоры
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Saul Loeb / Reuters

Киеву необходимы гарантии безопасности от США, но сейчас важнее просто начать переговоры с Вашингтоном. О том, что украинская делегация решила не поднимать ключевой вопрос о безопасности во время встречи в Саудовской Аравии, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает издание «Общественное».

«Гарантии безопасности — это очень важно (...). Но сейчас мы считаем важным обсуждать самое важное — как начать этот процесс [переговоров]. Мы хотим открытой, конструктивной и дружелюбной беседы с нашими американскими партнерами», — заявил Ермак.

Украинская делегация прибыла в Джидду на переговоры с США накануне утром. Помимо Ермака Киев представляют глава МИД Украины Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио, комментируя предстоящую встречу в Саудовской Аравии, заявил, что Украина должна отказаться от части территории для достижения соглашения о мире. По его словам, это единственный способ положить конец конфликту.

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