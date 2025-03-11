В Белом доме оценили переговоры с Украиной

Пресс-секретарь Левитт: США положительно оценивают переговоры с Украиной

США положительно оценивают состоявшиеся в Саудовской Аравии переговоры с Украиной и считают их итоги «продуктивными». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга, транслируемого на аккаунте в социальной сети X.

«Новости, которые мы получали с этой встречи в течение дня и о которых был проинформирован президент [США Дональд Трамп], положительные. Эта встреча была продуктивной», — отметила представитель Белого дома.

Левитт также добавила, что американская сторона в скором времени представит общественности более четкие и конкретные результаты состоявшейся встречи в Джидде.

27 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась решать украинский кризис мирным способом. При этом российская сторона настаивает на урегулировании конфликта путем устранения причин его возникновения и достижения такого соглашения, которое окончательно положило бы конец боевым действиям.