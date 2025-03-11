В Капотне оперативно обезврежен неразорвавшийся после ночной атаки БПЛА

МЧС: В Капотне взрывотехники обезвредили неразорвавшийся после ночной атаки БПЛА

В московском районе Капотня взрывотехники оперативно обезвредили неразорвавшийся после ночной атаки беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщило столичное МЧС в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, беспилотник с неразорвавшейся боевой частью нашли в ходе обследования предполагаемых зон падения дронов. «На место оперативно выехали взрывотехники и провели успешное обезвреживание боекомплекта с помощью специальных роботизированных средств», — говорится в сообщении.

В МЧС подчеркнули, что взрывные работы прошли штатно, а жители близлежащих домов были заранее предупреждены об их проведении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны сбил за ночь на подлете к столице 74 украинских беспилотника.

В ночь на вторник, 11 марта, Россия подверглась самой массированной атаке дронов с начала специальной военной операции. По данным Минобороны, в Подмосковье сбили 91 из 337 дронов. В Минздраве России сообщили, что пострадали 18 жителей региона, среди которых трое детей. Еще двоих спасти не смогли.