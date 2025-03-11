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12:00, 11 марта 2025Мир

В Кремле оценили возможность выхода США из НАТО

Кремль: Возможный выход США из НАТО не дело России
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Возможность выхода США из Североатлантического альянса не дело России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что у НАТО есть свой устав. «Это не наше дело», — ответил он на вопрос журналистов о том, видят ли в Москве возможность выхода США из альянса.

Ранее предприниматель Илон Маск, курирующий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), заявил о необходимости США выйти из НАТО. Дело в том, что Вашингтону нет никакого смысла платить за безопасность Европы, убежден он.

8 марта сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет защищать только тех союзников по НАТО, которые тратят на оборону значительный процент ВВП. Государства Евросоюза, ежегодные военные расходы которых будут недотягивать до необходимой планки, лишатся поддержки со стороны США, предупредил глава Белого дома.

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