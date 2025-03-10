Маск заявил о необходимости США выйти из НАТО

Маск: Вашингтону нет никакого смысла платить за безопасность Европы

США должны выйти из НАТО. Дело в том, что Вашингтону нет никакого смысла платить за безопасность Европы, об этом заявил в соцсети X предприниматель Илон Маск, курирующий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).

«Нам по-настоящему стоит это сделать», — прокомментировал он призыв одного из пользователей к выходу Штатов из Североатлантического альянса. Для Америки нет никакого смысла платить за защиту Европы, уточнил Маск.

Ранее бывший британский министр обороны Бен Уоллес рассказал, что мир вступил в новую эру, когда страны Запада больше не могут воспринимать гарантии безопасности от США как должное.

До этого Илон Маск поддержал выход страны из НАТО и ООН. Таким образом бизнесмен ответил на запись одного из пользователей соцсети X о членстве Вашингтона в международных организациях.