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22:39, 10 марта 2025Мир

Маск заявил о необходимости США выйти из НАТО

Маск: Вашингтону нет никакого смысла платить за безопасность Европы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Al Drago — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

США должны выйти из НАТО. Дело в том, что Вашингтону нет никакого смысла платить за безопасность Европы, об этом заявил в соцсети X предприниматель Илон Маск, курирующий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).

«Нам по-настоящему стоит это сделать», — прокомментировал он призыв одного из пользователей к выходу Штатов из Североатлантического альянса. Для Америки нет никакого смысла платить за защиту Европы, уточнил Маск.

Ранее бывший британский министр обороны Бен Уоллес рассказал, что мир вступил в новую эру, когда страны Запада больше не могут воспринимать гарантии безопасности от США как должное.

До этого Илон Маск поддержал выход страны из НАТО и ООН. Таким образом бизнесмен ответил на запись одного из пользователей соцсети X о членстве Вашингтона в международных организациях.

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