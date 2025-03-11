В ЛНР осудят украинца за участие в экстремистской организации

В ЛНР будут судить гражданина Украины за участие в экстремистской организации

В Луганской народной республике (ЛНР) суд рассмотрит дело против 36-летнего гражданина Украины за участие в деятельности экстремистской организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, мужчина из Сватовского района был членом признанной в России экстремистской организации. С августа 2019 по июнь 2024 года он вербовал других граждан вступить в ее ряды.

Возбуждено дело по части 2 статьи 282.2 («Участие в деятельности экстремистской организации») УК РФ.

Ранее в Кузбассе осудили на шесть лет лидера экстремистской организации.