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16:57, 11 марта 2025Силовые структуры

В ЛНР осудят украинца за участие в экстремистской организации

В ЛНР будут судить гражданина Украины за участие в экстремистской организации
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото:Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Луганской народной республике (ЛНР) суд рассмотрит дело против 36-летнего гражданина Украины за участие в деятельности экстремистской организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, мужчина из Сватовского района был членом признанной в России экстремистской организации. С августа 2019 по июнь 2024 года он вербовал других граждан вступить в ее ряды.

Возбуждено дело по части 2 статьи 282.2 («Участие в деятельности экстремистской организации») УК РФ.

Ранее в Кузбассе осудили на шесть лет лидера экстремистской организации.

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