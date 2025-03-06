В российском регионе приговорили к шести годам колонии лидера экстремистской организации

В Кузбассе осудили на шесть лет лидера экстремистской организации

В Кузбассе осудили на шесть лет лидера экстремистской организации . Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Кемеровской области – Кузбассу.

Он признан виновным по статье 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») УК РФ.

Как установил суд, в период с марта по апрель 2021 года мужчина, зная, что религиозная организация признана экстремистской и ее деятельность запрещена в России, продолжил осуществлять деятельность этого объединения. По конференцсвязи он проводил собрания участников и беседы, пропагандируя деятельность запрещенной религиозной организации.

В ходе расследования был проведен обыск у него дома, где изъяли документы и электронные носители. Предварительное следствие собрало убедительную доказательственную базу, которая включает выводы лингвистической, религиоведческой и фоноскопической судебных экспертиз и подтвердила его причастность к деянию.

Суд приговорил его к шести годам колонии общего режима с лишением права заниматься образовательной деятельностью сроком на пять лет с ограничением свободы на один год.

Ранее сообщалось, что в российском регионе арестовали троих лидеров экстремистской организации.