В российском регионе арестовали троих лидеров экстремистской организации

В Иркутске арестовали троих лидеров экстремистской организации

В Иркутске арестовали троих лидеров экстремистской организации. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России по Иркутской области Светлана Павликова.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») и части 2 статьи 282.2 («Участие в деятельности экстремистской организации») УК РФ.

По данным следствия, в период с августа 2020 года по настоящее время двое мужчин находясь в городе Тайшете были лидерами неформальной группы из уголовно-преступной среды. Они осуществляли организационные действия, направленные на пропаганду деятельности экстремистского движения. Их соучастники проводили собрания и привлекали новых членов.

Кроме этого, с января 2022 года они наделили криминальным статусом 37-летнего мужчину, который должен был собирать и распределять материальные ценности и денежные средства среди лиц, находящихся в колонии.

Их противоправную деятельность выявили сотрудники МВД и ГУФСИН. Проводятся необходимые следственные действия. У фигурантов по местам проживания проведены обыски. Троим предъявлены обвинения и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в российском регионе возбудили дело против руководителей экстремистской организации.