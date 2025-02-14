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12:15, 14 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе возбудили дело против руководителей экстремистской организации

Против двух вологжан возбудили дело за создание экстремистской организации
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Вологодской области возбудили дело против руководителей экстремистской организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») УК РФ.

По данным следствия, летом 2019 года двое мужчин вступили в межрегиональное общественное объединение, которое судом было признано экстремисткой организацией. Они провозгласили себя руководителями его подразделений и начали пропагандировать запрещенную деятельность, вовлекая в нее граждан из разных регионов страны.

Сотрудники полиции 12 февраля пресекли их деятельность, подозреваемые задержаны и допрошены. Были проведены обыски по местам их жительства, а также у свидетелей на территории области и за ее пределами. Изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия. Следствие будет ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в российском регионе арестовали двоих подростков за участие в экстремистской организации.

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