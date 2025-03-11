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05:55, 11 марта 2025Мир

В Мексике 11 человек погибли в ДТП с автобусом

В Мексике в ДТП с автобусом погибли 11 человек, еще 12 пострадали
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Мексике 11 человек погибли и еще 12 пострадали в результате ДТП с участием автобуса. Об этом сообщило региональное правительство в соцсети Х.

«Правительство штата сожалеет о гибели 11 человек в результате опрокидывания автобуса на шоссе Митла-Теуантепек, в 200 метрах от въезда в общину Санто-Доминго-Нарро, произошедшего в понедельник», — сказано в заявлении.

Со ссылкой на главу регионального МВД Хесуса Ромеро Лопеса уточняется, что двое пострадавших были переведены с «красным кодом», а десять — с «желтым кодом» для оказания медпомощи в больницу Хучитан-де-Сарагоса.

Также утверждается, что власти региона пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим семьям.

В феврале в турецком городе Шанлыурфа грузовик слетел с моста вместе с автомобилями. В результате аварии три человека погибли, более 20 получили ранения. Уточнялось, что все погибшие и пострадавшие в ДТП являются гражданами Турции.

Ранее сообщалось, что автобус с десятками туристов попал в жесткое ДТП в провинции Прачинбури в Таиланде. Уточнялось, что инцидент произошел во время перевозки экскурсионной группы из 200 человек на трех транспортных средствах.

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