В Минобороны связали массированный удар ВСУ по России с переговорами Украины и США

Минобороны: ВСУ нанесли удар по России в преддверии переговоров Украины и США

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар беспилотными летательными аппаратами по объектам гражданской инфраструктуры России в преддверии переговоров Украины и США. На эту связь указало Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Как считают в ведомстве, таким образом Киев собирался продемонстрировать способности ВСУ к продолжению боевых действий. В сообщении подчеркивается, что действиями боевых расчетов противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы цель Украины была сорвана.

По последним данным, всего в ночь на 11 марта российские военные обнаружили и сбили 343 беспилотника ВСУ. Подчеркивается, что шесть из них уничтожены в районе Курской атомной электростанции.

Ранее стало известно, что число жертв атаки БПЛА в Подмосковье выросло до трех. Пострадали 17 человек, среди которых трое детей.

По последним данным, в ночь на вторник, 11 марта, в Подмосковье сбили 91 беспилотник. Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, 74 из них уничтожены на подлете к столице. Один из дронов упал на территорию предприятия компании «Мираторг» в Домодедове. Обломки еще одного аппарата рухнули на нефтебазу в Серпухове. «Лента.ру» составила полную хронологию самой массированной атаки ВСУ на Россию с начала спецоперации.