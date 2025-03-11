В московском парке женщина потушила сигарету о лицо трехлетней девочки

В парке Зеленограда женщина потушила сигарету о щеку трехлетней девочки

В Зеленограде возбудили дело в отношении женщины, напавшей на гулявшую с отцом в парке незнакомую девочку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка в Москве Ольгу Ярославскую.

Известно, что женщина потушила сигарету о щеку трехлетней девочки. Кроме того, у нападавшей также был с собой нож.

Дело возбуждено по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Отмечается, что женщина стоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее в Нижнем Новгороде следователи возбудили уголовное дело по факту нападения вооруженного ножом школьника на одноклассников в школе Сормовского района.