Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:14, 11 марта 2025Силовые структуры

Следователи возбудили дело из-за нападения подростка с ножом на учеников российской школы

СК возбудил дело из-за нападения школьника на учеников нижегородской школы
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде следователи возбудили уголовное дело из-за нападения вооруженного ножом школьника на одноклассников в нижегородской школе Сормовского района. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

На месте происшествия работают опытные следователи и криминалисты. С задержанным подростком проводятся следственные действия.

По предварительным данным СК, 11 марта между учениками 8-го класса произошел конфликт, в ходе которого двое подростков получили ранения. Их госпитализировали. Напавший скрылся, но позже был задержан полицейскими. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Одного школьника мальчик ударил ножом в живот, другого — в шею. Знакомый задержанного рассказал, что тот был тихоней и до ЧП почти не выделялся.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло в школе № 117. Там во время ссоры восьмиклассник с ножом напал на двух учеников, а потом сбежал.

    Обсудить
    Последние новости

    Военблогер заявил об освобождении Суджи

    Треш-стримера Mellstroy вызвали на допрос из-за подозрений в неуплате налогов

    Летевший из-за границы в Москву самолет резко сменил курс и сел в другом месте

    В США рассказали об ахиллесовой пяте «революционного» самолета

    Прогнозы об укреплении рубля назвали бессмысленными

    В ЛНР осудят украинца за участие в экстремистской организации

    Четыре аферистки заставили россиянина жениться и оставили его без квартиры и денег

    Впервые опубликована карта атаки позиций ВСУ после выхода десанта из трубы. Как действовали российские штурмовики?

    Стилистка оценила смену имиджа фигуристки Трусовой фразой «не совсем идеально»

    В России подорожали подержанные китайские машины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше