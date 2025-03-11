Следователи возбудили дело из-за нападения подростка с ножом на учеников российской школы

СК возбудил дело из-за нападения школьника на учеников нижегородской школы

В Нижнем Новгороде следователи возбудили уголовное дело из-за нападения вооруженного ножом школьника на одноклассников в нижегородской школе Сормовского района. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

На месте происшествия работают опытные следователи и криминалисты. С задержанным подростком проводятся следственные действия.

По предварительным данным СК, 11 марта между учениками 8-го класса произошел конфликт, в ходе которого двое подростков получили ранения. Их госпитализировали. Напавший скрылся, но позже был задержан полицейскими. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Одного школьника мальчик ударил ножом в живот, другого — в шею. Знакомый задержанного рассказал, что тот был тихоней и до ЧП почти не выделялся.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло в школе № 117. Там во время ссоры восьмиклассник с ножом напал на двух учеников, а потом сбежал.